Polonya Sınır Güvenliği İçin Yeni Askeri Birlik Kuruyor

Polonya'nın, doğuda Belarus ve kuzeydoğuda Rusya ile olan sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla "Sınır Koruma Bileşeni" adıyla yeni bir askeri birlik kuracağı bildirildi.

Polonya'da yayımlanan Defence24'ün haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin doğu ve kuzeydoğu sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir askeri birlik oluşturulacağını açıkladı.

"Sınır Koruma Bileşeni" adı verilecek birliğin, hibrit tehditler, düzensiz göç baskısı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı görev yapacağı belirtildi.

Birliğin, Polonya'nın 2024'te Rusya ve Belarus sınırındaki güvenliği artırmak amacıyla başlattığı "Doğu Kalkanı" projesinin parçası olacağı aktarıldı.

Yeni askeri birliğin, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine de katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.