Polonya Sınır Kontrollerini Uzattı

Polonya, düzensiz göçü engelleme amacıyla Almanya ve Litvanya ile 7 Temmuz 2025'te sınır bölgelerinde başladığı kontrolleri 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkenin Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarında sınır kontrollerinin uzatılmasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, Polonya'nın Almanya ve Litvanya ile sınır bölgelerinde var olan kontroller 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

Karar, yasa dışı göçle mücadele ve iç güvenliğin sağlanması amacıyla alındı.

Düzensiz göçü engelleme amacıyla 7 Temmuz 2025'ten itibaren Almanya ve Litvanya ile olan kara sınırlarında kontroller uygulamaya başlayan Polonya'nın, halihazırda Almanya ile sınırında 50, Litvanya ile sınırında 13 kontrol noktası bulunuyor.