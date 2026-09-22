Polonya Ukrayna sınırında hava savunmasını güçlendirip Lublin'e Patriot konuşlandırdı

Polonya Ukrayna sınırında hava savunmasını güçlendirip Lublin'e Patriot konuşlandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın saldırılarının ardından Polonya, Ukrayna sınırı boyunca ilave mevziler oluşturup hava savunmasını güçlendirdi. Bakan Kosiniak-Kamysz, Lublin ve Mazovya'ya Patriot bataryaları konuşlandırıldığını, sınır kapılarının hedef alındığını açıkladı.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna sınırı boyunca ilave mevziler oluşturduklarını ve hava savunmasını güçlendirdiklerini söyledi.
Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Kosiniak-Kamysz, Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski ile Polonya-Ukrayna sınırındaki Dorohusk-Yagodzin Sınır Kapısı'na yaptığı ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın faaliyetlerini artırması nedeniyle yakın zamanda Polonya hava sahasının ihlal edilmesiyle bağlantılı provokasyonların yaşanabileceğine dikkati çekti.
Bu nedenle sınır kapılarında hava savunmasına yönelik ilave mevzilerin oluşturulduğunu aktaran Kosiniak-Kamysz, Lublin ve Mazovya bölgelerine Patriot bataryalarının konuşlandırıldığını dile getirdi.
Nöbetçi F-16 uçaklarının her gün veya günde birkaç kez göreve çıkarıldığını belirten Kosiniak-Kamysz, "Müttefiklerimiz de katılıyor. Çekler, NATO'nun doğu kanadında, Polonya topraklarında helikopterleriyle bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Slovakya, kısa süre önce satın aldığı radar sistemlerini teslim edecek." diye konuştu.
Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınır kapılarının yakınına saldırılarının ardından Polonya ordusunun Sınır Muhafızlarına koruyucu bariyerler ve sığınma alanları oluşturarak ve bölgedeki hava savunmasını güçlendirerek destek verdiğini vurguladı.
Rusya'nın son dönemde Ukrayna-Moldova ve Ukrayna-Romanya sınırlarının yanı sıra Polonya ile sınırdaki sınır kapılarını da hedef aldığını belirten Kosiniak-Kamysz, "Sınır kontrollerini istikrarsızlaştırma ve Polonya ile Ukrayna arasındaki sınır kapılarını yok etme girişimiyle karşı karşıyayız." dedi.
Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın yalnızca Ukrayna ile olan çatışmayı tırmandırmadığını, NATO ülkeleriyle de çatışmayı tırmandırdığını, bunu servislerin raporlarının ve fiilen NATO'daki tüm hükümet başkanlarının söylediğini kaydetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?