Polonya Ukrayna sınırında hava savunmasını güçlendirip Lublin'e Patriot konuşlandırdı

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna sınırı boyunca ilave mevziler oluşturduklarını ve hava savunmasını güçlendirdiklerini söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Kosiniak-Kamysz, Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski ile Polonya-Ukrayna sınırındaki Dorohusk-Yagodzin Sınır Kapısı'na yaptığı ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın faaliyetlerini artırması nedeniyle yakın zamanda Polonya hava sahasının ihlal edilmesiyle bağlantılı provokasyonların yaşanabileceğine dikkati çekti.

Bu nedenle sınır kapılarında hava savunmasına yönelik ilave mevzilerin oluşturulduğunu aktaran Kosiniak-Kamysz, Lublin ve Mazovya bölgelerine Patriot bataryalarının konuşlandırıldığını dile getirdi.

Nöbetçi F-16 uçaklarının her gün veya günde birkaç kez göreve çıkarıldığını belirten Kosiniak-Kamysz, "Müttefiklerimiz de katılıyor. Çekler, NATO'nun doğu kanadında, Polonya topraklarında helikopterleriyle bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Slovakya, kısa süre önce satın aldığı radar sistemlerini teslim edecek." diye konuştu.

Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın Polonya-Ukrayna sınır kapılarının yakınına saldırılarının ardından Polonya ordusunun Sınır Muhafızlarına koruyucu bariyerler ve sığınma alanları oluşturarak ve bölgedeki hava savunmasını güçlendirerek destek verdiğini vurguladı.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna-Moldova ve Ukrayna-Romanya sınırlarının yanı sıra Polonya ile sınırdaki sınır kapılarını da hedef aldığını belirten Kosiniak-Kamysz, "Sınır kontrollerini istikrarsızlaştırma ve Polonya ile Ukrayna arasındaki sınır kapılarını yok etme girişimiyle karşı karşıyayız." dedi.

Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın yalnızca Ukrayna ile olan çatışmayı tırmandırmadığını, NATO ülkeleriyle de çatışmayı tırmandırdığını, bunu servislerin raporlarının ve fiilen NATO'daki tüm hükümet başkanlarının söylediğini kaydetti.