Porgera'da Altın Çatışması: 20'den Fazla Ölü - Son Dakika
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Porgera'da Altın Çatışması: 20'den Fazla Ölü

Papua Yeni Gine'deki Porgera Altın Madeni yakınlarında iki grup arasındaki çatışmalarda 20'den fazla kişi öldü.

16.09.2024 12:20
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Papua Yeni Gine'deki Porgera Altın Madeni yakınlarında yasa dışı altın çıkaran iki grup arasındaki çatışmalarda ilk belirlemelere göre 20'yi aşkın kişi hayatını kaybetti.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, iki grup arasında yaklaşık 4 gündür süren çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi, bölgeyi terk etti, altın madenindeki faaliyetlere ara verildi.

Yerel yetkililer, suç örgütlerinin Porgera'daki birçok binayı ateşe verdiklerini ve yasa dışı altın çıkarmaya çalışan iki grup arasındaki çatışmalarda ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin çatışmaları kontrol etmekte yetersiz kaldığını ve ölü sayısının sanılanın çok üstünde olabileceğini belirtti.

Altın madeninde çalışan ve güvenlik gerekçesiyle bölgeden kaçmak zorunda kalan aileler, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, kasabanın suç örgütlerinin kontrolünde olduğunu ve bölge sakinlerinin rastgele öldürüldüğünü öne sürdü.

Porgera bölgesinin önde gelen kanaat önderlerinden avukat Lakis Ruing de güvenlik güçlerinin çatışmaları kontrol etmekte yetersiz kaldığını söyledi.

Ruing, "Liderliğe ihtiyacımız var. Hükümetin, çatışmaları bastırmak için bölgeye daha çok polis ve asker göndermesi gerekiyor." dedi.

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, hafta sonu süren çatışmalar sebebiyle polisin bölgede acil durum ilan ettiği ve kritik altyapı ile bölge sakinlerini korumaya odaklandığı belirtildi.

Polis, ikameti bulunmayan kişiler için bölgeyi "erişim dışı alan" ilan etti, Porgera Vadisi'nde akşam saatlerinden sabah 08.00'e kadar sokağa çıkma yasağı başlatıldı.

Kaynak: AA

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