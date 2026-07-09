Porsche Krizde: Satışlar Düştü - Son Dakika
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Porsche Krizde: Satışlar Düştü

09.07.2026 12:11
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Porsche, lüks otomotivdeki krizle birlikte satışlarını düşürdü, yeni maliyet kesintileri planlıyor.

Alman otomotiv sanayisindeki kriz, lüks segmentin en kârlı markalarından Porsche'yi de sert vurdu. Şirket, ocak-haziran döneminde teslimatların tüm bölgelerde gerilediğini açıkladı. Kuzey Amerika'da satışlar yüzde 13, Çin'de ise yüzde 32 düştü. Porsche yönetimi, daralmada 718 modelinin üretiminin sonlandırılması, elektrikli Macan modeline yönelik yüksek baz etkisi ve ABD'deki vergi teşviklerinin sona ermesini gösterdi.

Frankfurt borsasında hisseler yüzde 1,3 değer kaybetti. Yeni CEO Michael Leiters, elektrikli araç stratejisindeki tıkanıklıkları gidermeye çalışıyor. Porsche, ABD'de fabrikası olmadığı için Trump'ın tarifelerinden etkilendi. Leiters, Nisan ayında Bugatti ortaklığındaki hisseleri satmayı kabul etti ve yeni varlık satışlarının olabileceğini belirtti.

Porsche'deki darboğaz, Alman lüks otomobil üreticilerindeki genel yavaşlamanın parçası. Mercedes-Benz, Çin'deki gayrimenkul krizi ve rekabet nedeniyle ikinci çeyrek teslimatlarının yüzde 8 düştüğünü açıkladı. BMW ise Çin'deki zayıf talep nedeniyle kâr marjının yüzde 1'e gerileyebileceği uyarısı yaptı. Porsche'deki mali çöküş, VW CEO'su Oliver Blume üzerindeki baskıyı artırdı.

Blume'un yeniden yapılandırma planı, perşembe günü Wolfsburg'daki denetleme kurulu toplantısında tartışılacak. Porsche CEO'su Leiters, 2029'a kadar 3 bin 900 pozisyonun tasfiye edilmesini öngören tasarruf planlarına ek olarak yeni maliyet kesintileri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Matthias Becker, sonbaharda 'Strateji 2035' planlarının detaylarını paylaşacaklarını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Porsche, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Porsche Krizde: Satışlar Düştü - Son Dakika

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