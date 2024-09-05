Portekiz’de Aşırı Sağcı Chega Partisi Göçmenlere Kota Getirilmesi İçin Referandum Çağrısı Yaptı

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Portekiz'de muhalefette olan aşırı sağcı Chega partisi, ülkeye gelen göçmenlere kota getirilmesi için 2025 yılında referanduma gidilmesini istedi.

Portekiz'de yaz tatilinin ardından hızlı başlayan siyasi gündemde Chega lideri Andre Ventura'nın ortaya attığı göçmenlere kota getirilmesine ilişkin referandum talebi, şimdiden bütçe tartışmalarının önüne geçti.

Ventura, 2025 bütçesinin tartışılmaya başlanacağı sonbaharda meclise önerge sunarak Portekizlilere "Göçmenlere kota getirilmesini ister misiniz?" sorusunun yöneltileceği referandum talep edeceklerini açıkladı.

"Portekizlilerin ülkenin her yerinde etkisini gösteren kontrolsüz göçü isteyip istemediklerini görmek üzere referanduma gitmeliyiz." diyen Ventura, iktidarın 2025 bütçesine destek vermek için referandumu şart koştu.

Ventura, ayrıca düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin önlenmesine yönelik sınır kontrollerinin artırılmasını, sosyal hizmetler için göçmenlere aktarılan kaynakların azaltılmasını, suça karışan göçmenlerin sınır dışı edilmesini ve sadece iş sınıflarına göre göçmen kabulünü istedi.

Chega, 21 Eylül'de "kontrolsüz göçe karşı" ülke genelinde gösteri yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Sousa referanduma karşı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ise aşırı sağın referandum talebine karşı olduğunu "Portekizlilere sormak lazım, bir iki ay içinde ülkede siyasi kriz istiyorlar mı?" diyerek gösterdi.

Azınlık sağ hükümet ilk ciddi sınavını verecek

Portekiz'de mart ayında yapılan erken genel seçimlerin ardından azınlık hükümeti kuran muhafazakar sağ görüşlü Demokratik İttifak'ın lideri Başbakan Luis Montenegro, ilk ciddi sınavını bu yıl sonunda verecek.

Göçmenlerle ilgili temmuz ayında yeni bir yasa çıkararak turistik vizeyle ülkeye gelenlerin oturma izni talep etmeleri uygulamasına son veren hükümet, anketlere göre Portekizlilerin sorunları arasında son sıralarda gösterilen göçmen konusunda aşırı sağ tarafından sıkıştırılıyor.

Hükümetin bütçeyi meclisten geçirebilmesi için ülkedeki üçüncü siyasi büyük parti Chega'nın ya da ana muhalefetteki Sosyalist Partinin (PS) desteğine ihtiyacı bulunuyor.

Portekiz'de son 10 yılda yaklaşık iki kat artan göçmen sayısı, ülke nüfusunun yüzde 10'una yaklaştı. Resmi verilere göre 11 milyon nüfusa sahip Portekiz'de yüzde 43'e yakını Angola, Brezilya ve Fransa vatandaşı olmak üzere 1 milyon göçmen yaşıyor.