Portekiz'de Azınlık Sağ Hükümeti Programı Onay Aldı

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Portekiz'de 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerden sonra kurulan azınlık sağ hükümetinin programı, ana muhalefetteki Sosyalist Partinin (PS) "çekimser" oyu sayesinde Meclisten onay aldı.

Portekiz'de iki sağ partinin ittifakından oluşan Demokratik İttifakın (AD) lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun 7'si kadın olmak üzere toplam 17 bakandan oluşan azınlık hükümeti, 2 Nisan'da göreve başladıktan sonra hazırladığı hükümet programını Meclisten geçirmeyi başardı.

Meclisteki 230 sandalyenin sadece 80'ine sahip olan AD, 78 milletvekili bulunan ana muhalefetteki PS'nin "çekimser" oyu sayesinde 60 maddeden oluşan hükümet programını kabul ettirdi.

AD adına hükümet programını açıklayan Başbakanlık Bakanı Antonio Leitao, diğer partilerin de seçim vaatlerindeki ortak görüşleri hükümet programına aldıklarını, " Avrupa Birliği'ne (AB), yenilenebilir enerjiyle ilgili dönüşümlere bağlı, şeffaf, demokrasinin kalitesini yücelten ve yolsuzlukla mücadele eden bir Portekiz istediklerini" ifade etti.

Yeni hükümet, genç nüfusun başka AB ülkelerine göçünü engellemek için gençlere yönelik teşvikleri artırmayı, doğum yardımları yapmayı, emekli maaşlarını artırarak 820 avro olan en düşük asgari ücrete denk getirmeyi hedefliyor.

Azınlık sağ hükümeti, ülkedeki ekonomik istikrarın etkilenmemesi için geçmiş sol hükümetin 2023 yılı sonunda kabul ettiği 2024 bütçesini değiştirmedi.

Diğer yandan muhalefette Portekiz Komünist Partisi (PCP) ve aşırı sol görüşlü Sol Blok (BE) partilerinin ayrı ayrı sundukları hükümet karşıtı önergeler reddedildi.

Başbakan Montenegro, Meclis Genel Kurulu çıkışında gazetecilere, "Tam kapasite ile çalışmaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Azınlık sağ hükümetinin uzun ömürlü olabilmesi için muhalefetten destek alması gerekiyor

Mecliste azınlıkta olmasından ötürü ileriki süreçte karar çıkarmakta zorlanması beklenen azınlık sağ hükümetinin uzun ömürlü olabilmesi için muhalefetten destek alması gerekiyor.

Başbakan Montenegro, 50 milletvekili ile 3'üncü büyük siyasi parti konumunda olan aşırı sağcı Chega partisine şimdilik kapılarını kapatsa da Portekiz'deki siyaset uzmanları, ülkedeki mevcut siyasi durumdan dolayı bunun zamanla değişebileceğini savunuyor.