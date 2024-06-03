Portekiz'de Gösteri Sırasında Uçaklar Çarpıştı: 1 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Portekiz'de Gösteri Sırasında Uçaklar Çarpıştı: 1 Pilot Hayatını Kaybetti

Portekiz\'de Gösteri Sırasında Uçaklar Çarpıştı: 1 Pilot Hayatını Kaybetti

Portekiz'de Beja askeri havaalanında düzenlenen gösteri sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı ve bir pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer pilot ise hafif yaralandı. Gösteriyi izleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, çarpışan uçakların alev alarak yere çakıldığı görülüyor. Kazanın ardından Portekiz'in en büyük hava gösterisi olan Beja AirShow etkinliği durduruldu.

03.06.2024 12:11
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Portekiz'de, askeri havaalanında düzenlenen gösteri sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı ve bir pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Portekiz Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, Beja askeri havaalanında düzenlenen gösteri uçuşu sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, uçaklardan birinin pilotunun hayatını kaybettiği, diğer pilotun hafif yaralandığı kaydedildi.

Gösteriyi izleyenler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gösteri uçuşuna katılan 6 uçaktan birinin önce gökyüzünde alçaldığı, daha sonra başka bir uçakla çarpıştığı ve alev alarak yere çakıldığı görülüyor.

Portekiz'in en büyük hava gösterisi olan ve 1 Haziran'da başlayan Beja AirShow etkinliği, kazanın ardından durduruldu.

Kaynak: AA

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