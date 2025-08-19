Portekiz'de Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor

LİZBON, 19 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz'de orman yangınlarının yıl başından bu yana tahrip ettiği alan son günlerde hızla artarak 172.000 hektara ulaştı ve 2023 yılında kaydedilen 136.000 hektarlık toplamı geride bıraktı.

Doğa Koruma ve Ormancılık Enstitüsü'nün pazartesi günü yayımladığı verilere göre, yalnızca 14-17 Ağustos tarihleri arasında 96.200 hektarlık alan yangınlarda kül oldu. Bu miktar, yıl içindeki toplam tahribatın yüzde 56'sını oluşturuyor. Ocak ayından bu yana kaydedilen 6.378 yangınla birlikte, 2017'den beri aynı dönemde görülen en büyük ikinci yangın felaketi yaşanmış oldu.

Orman yangını riskini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle 3 Ağustos'tan bu yana ülke çapında alarm durumunda olan Portekiz, 15 Ağustos'ta AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla dört adet yangın söndürme uçağı talep etti. An itibarıyla talep edilen uçaklar henüz ülkeye ulaşmadı.

Lusa Haber Ajansı'nın haberine göre bu yıl Portekiz'de orman yangınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin doğusundaki Guarda kentinden eski bir yerel yetkili 15 Ağustos'ta alevlerle mücadele ederken, Covilha'dan bir itfaiyeci ise yangına müdahaleye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu'nun verilerine göre, pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla ülke genelinde aktif 85 orman yangın bulunuyor.