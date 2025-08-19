Portekiz'de Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Portekiz'de Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor

19.08.2025 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz'de 172.000 hektar alan yandı, yılın en büyük yangın felaketi yaşanıyor. İki ölü var.

LİZBON, 19 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz'de orman yangınlarının yıl başından bu yana tahrip ettiği alan son günlerde hızla artarak 172.000 hektara ulaştı ve 2023 yılında kaydedilen 136.000 hektarlık toplamı geride bıraktı.

Doğa Koruma ve Ormancılık Enstitüsü'nün pazartesi günü yayımladığı verilere göre, yalnızca 14-17 Ağustos tarihleri arasında 96.200 hektarlık alan yangınlarda kül oldu. Bu miktar, yıl içindeki toplam tahribatın yüzde 56'sını oluşturuyor. Ocak ayından bu yana kaydedilen 6.378 yangınla birlikte, 2017'den beri aynı dönemde görülen en büyük ikinci yangın felaketi yaşanmış oldu.

Orman yangını riskini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle 3 Ağustos'tan bu yana ülke çapında alarm durumunda olan Portekiz, 15 Ağustos'ta AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla dört adet yangın söndürme uçağı talep etti. An itibarıyla talep edilen uçaklar henüz ülkeye ulaşmadı.

Lusa Haber Ajansı'nın haberine göre bu yıl Portekiz'de orman yangınları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin doğusundaki Guarda kentinden eski bir yerel yetkili 15 Ağustos'ta alevlerle mücadele ederken, Covilha'dan bir itfaiyeci ise yangına müdahaleye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu'nun verilerine göre, pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla ülke genelinde aktif 85 orman yangın bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Orman Yangınları, Hava Durumu, Acil Durum, Portekiz, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz'de Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kaynanalar’ın ’Döndü’sü Defne Yalnız, 31 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu Metrelerce yüksekten düşen araç iki kişiye mezar oldu
Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı Çiftlik sahibi çalışanının üzerine yetiştirdiği aslanı saldırttı
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı Ünlülerin mücevhercisi Ersan Gülmez gözaltına alındı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü

12:41
Mersin’de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
Mersin'de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 12:53:28. #7.13#
SON DAKİKA: Portekiz'de Orman Yangınları Tehlikesi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.