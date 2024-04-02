Portekiz'de sağ partilerin ittifakı hükümeti göreve başladı

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Portekiz'de 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerden birinci çıkan sağ partilerin ittifakı Demokratik İttifak'ın (AD) lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun kurduğu azınlık sağ hükümeti yemin ederek göreve başladı.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) lideri olan Montenegro'nun açıkladığı 7'si kadın 17 bakan, Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın önünde yemin ederek iş başı yaptı.

Portekiz'de 25 Nisan 1974'te diktatörlük dönemine son veren Karanfil Devrimi'nin 50. yıl dönümünde kurulan 24. hükümetteki 17 bakandan 13'ü PSD'den olurken, 1'i AD'nin küçük ortağı Hristiyan Demokratlar'dan, 3'ü de teknokrat isimlerden seçildi.

Dışişleri Bakanlığı, eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve PSD Başkan Yardımcısı Paulo Rangel'e verildi. Maliye Bakanlığına ekonomist ve PSD'nin eski Meclis Grup Başkanı Joaquim Miranda Sarmento, Ekonomi Bakanlığına eski Portekiz Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı Başkanı Pedro Reis, Savunma Bakanı görevine de Avrupa Parlamentosu üyesi Joao Nuno Lacerda Teixeira de Melo getirildi.

Meclis'teki 230 sandalyeden sadece 80'ine sahip olan AD'nin kurduğu azınlık hükümetiyle ülkede son 8 yıldır Antonio Costa'nın başbakanlığında iktidarda olan Sosyalist Parti'nin (PS) dönemi de bitti.

Azınlık hükümetini kuran AD'nin, 2024 bütçesinin önceki hükümet tarafından kabul edilmesinden dolayı en azından ilk 6 ayını rahat geçirebileceği, ancak sonrasında ciddi sorunlarla karşılaşacağı belirtiliyor.

Portekiz basındaki haberlere göre, azınlık sağ hükümetin Bakanlar Kurulu'ndan çıkaracağı kararnamelerle ülkeyi yönetmesini bekleniyor. Hükümetin, 2025 başından itibaren çıkarmak isteyeceği yasalarda üçüncü büyük parti konumundaki aşırı sağcı Chega'nın ya da ana muhalefetteki PS'nin desteğini aramak zorunda kalacağı yorumu yapılıyor.

Ülkenin çözüm bekleyen öncelikli sorunları ise eğitim ve sağlık sektörlerindeki personel eksikliği, maaş artışı ve çalışma şartlarının düzeltilmesi talepleri, konut sorunu, savunma ve güvenlikle ilgili yatırımlar olarak gösteriliyor.

Portekiz'de 230 sandalyeli Meclis'te AD'nin 80, PS'nin 78, Chega'nın 50, Liberal Girişim'in (IL) 8, Sol Blok'un (BE) 5, Özgür Parti'nin (L) 4, Portekiz Komünist Partisi - Yeşiller İttifakı Üniter Demokratik Koalisyon'un (CDU) 4, Portekiz Doğa ve Hayvan Koruma Partisi'nin (PAN) 1 milletvekili bulunuyor.