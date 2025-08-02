Portekiz'de Sıcak Hava Dalgası 264 Can Aldı

LİZBON, 2 Ağustos (Xinhua) -- Portekiz'de bir hafta önce başlayan sıcak hava dalgası nedeniyle 264'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Genel Müdürlüğü'nün (DGS) cuma günü açıkladığı verilere göre, bu sayı normal koşullarda beklenen ölüm oranlarının yüzde 21,2 üzerinde gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kuzey bölgelerinde yaşayan 75 yaş üstü bireyler olduğu bildirildi.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), önümüzdeki günlerde sıcaklıkların keskin şekilde artacağını, özellikle hafta sonu birçok bölgede 40 dereceyi aşacağını duyurdu.

DGS, yüksek hava sıcaklıklarının bu dönemde beklenenin üzerinde ölümlere neden olduğunu belirtti.