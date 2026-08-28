Pozantı\'da TIR yangını

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Gece saatlerinde Pozantı ilçesi Ankara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR, alev alıp yanmaya başladı. Şoförünün alevleri fark edip, emniyet şeridine durdurduğu TIR, kısa sürede alev topuna döndü. TIR'dan yükselen alevlerden dolayı yol kenarındaki çalılık alanda da yangın çıktı. Şoförün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen TIR ve çalılık alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ı kullanılmaz hale getiren yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.