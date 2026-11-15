Prag'da yüz binlerce kişi kamu yayıncıları tasarısını Letna Meydanı'nda protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Prag'da yüz binlerce kişi kamu yayıncıları tasarısını Letna Meydanı'nda protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Prag'da yüz binlerce kişi, hükümetin kamu yayıncılarının finansmanını değiştiren tasarısını Letna Meydanı'nda protesto etti. Organizatörler katılımı 350 bin ila 450 bin olarak açıklarken resmi makamlar veri paylaşmadı, yoğunluk nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Çekya'nın başkenti Prag'da, yüz binlerce kişi, hükümetin kamu yayıncılarının finansman sistemini değiştirmeyi öngören yasa tasarısını protesto etti.

Radio Prague International'ın haberine göre, "Demokrasi İçin Bir Milyon An" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla göstericiler, başkentteki Letna Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Başbakan Andrej Babis hükümetinin Çek Televizyonu (CT) ve Çek Radyosunun (CRo) mevcut abonelik ücretleri yerine doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören düzenlemesine tepki gösterdi.

Söz konusu düzenlemenin kamu yayıncılarının bağımsızlığını tehlikeye atabileceğini savunan protestocular, hükümetten tasarıyı geri çekmesini istedi.

Organizatörler gösteriye 350 bin ila 450 bin kişinin katıldığını açıklarken, resmi makamlar katılımcı sayısına ilişkin veri paylaşmadı.

Protestoyu düzenleyen kuruluşun başkanı Mikulas Minar, yaptığı konuşmada, hükümeti önemli yasaları yeterli tartışma yapılmadan hızla geçirmeye çalışmakla suçladı.

Hükümetin tasarıyı geri çekmesini ve kamu yayıncılarının geleceğine ilişkin gerçek bir diyalog başlatmasını isteyen Minar, Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura'nın görevden alınması ve aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi (SPD) partisinin Savunma Bakanlığından sorumlu olmaması çağrısında da bulundu.

Göstericiler "Medyadan elinizi çekin" ve "Slovakya senaryosunu reddediyoruz" yazılı pankartlar taşırken, gösteriye yoğun katılım nedeniyle Prag'da metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

Ulaşım yetkilileri, bazı istasyonlarda aşırı yoğunluk nedeniyle yolcu girişlerinin sınırlandırıldığını bildirdi.

Kamu yayıncılarının finansmanına ilişkin tartışmalar

Başbakan Babis liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırladığı düzenleme, kamu yayıncılarının vatandaşlar ve işletmeler tarafından ödenen ücretler yerine doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngörüyor.

Tasarı kapsamında kamu yayıncılarına ayrılan kaynakların mevcut düzeye göre yaklaşık yüzde 15 azalması bekleniyor.

Düzenlemeye karşı çıkanlar, finansmanın doğrudan hükümetin kontrolündeki bütçeye bağlanmasının siyasi müdahalelere yol açabileceğini, kaynakların azaltılmasının ise personel kayıpları ve program iptalleriyle sonuçlanabileceğini savunuyor.

Başbakan Babis ise düzenlemenin basın özgürlüğünü veya kamu yayıncılarının bağımsızlığını olumsuz etkileyeceği yönündeki eleştirileri reddediyor.

Hükümetin yasa tasarısını 24 Ekim'de parlamentonun ilk aşamasından geçirmesinin ardından ülkede protestolar düzenlenmiş, kamu yayıncılarının çalışanları da 3 Kasım'da greve gitmişti.

Söz konusu greve sendikalar, öğrenciler, üniversiteler, sanatçılar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek vermişti.

Kaynak: AA
Sivil ToplumPolitikaGüncelDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
DMM, Almanya’dan her hafta 500 kişinin Türkiye’ye gönderileceği iddiasını yalanladı DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Giresun’da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü Giresun'da 15 gün önce annesini kaybeden Adnan Turan, mezarı başında öldü
Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu O anlar kamerada Çukurdaki yavruyu fark edince hemen koştu! O anlar kamerada
3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah’ın peşini bırakmıyor 3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah'ın peşini bırakmıyor
19:04
Victor Osimhen’e dev talip
Victor Osimhen'e dev talip
18:58
Özgür Özel’in A takımı belli oldu 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! 160 kişilik PM listesi delegeden onay aldı
18:57
Mardin’deki amatör maçta korkunç olay
Mardin'deki amatör maçta korkunç olay
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 19:30:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Prag'da yüz binlerce kişi kamu yayıncıları tasarısını Letna Meydanı'nda protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android