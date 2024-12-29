Prag'ın Tarihi Karl Köprüsü Ziyaretçileri Ağırlıyor

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Çekya'nın başkenti Prag'ta Vltava Nehri üzerinde Kral 4. Karl tarafından inşa ettirilen, üzerindeki gaz lambaları Noel zamanında "lamba yakıcı" adı verilen görevliler tarafından aydınlatılan tarihi Karl Köprüsü, ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Geçmişte "100 Kuleli Şehir", "Avrupa'nın Çatısı", "Avrupa'nın Kalbi", "Altın Şehir" ve "Şehirlerin Anası" gibi birçok isimle anılan Prag, tarihi yapılarıyla da öne çıkıyor.

Vltava Nehri üzerine 14. yüzyılda inşa edilen Karl Köprüsü de tarihi dokusuyla ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Kral 4. Karl tarafından Alman mimar Peter Parler'e inşa ettirildiği bilinen köprü, dünya üzerinde gaz lambasıyla aydınlatılan tek köprü olma özelliğini taşıyor.

Noel zamanlarında 14. yüzyılda başlayan geleneği sürdürmek için Çekçe "lampár" denilen, "lamba yakıcı" unvanı verilen görevli, havanın kararmasıyla birlikte resmi kıyafetiyle köprünün başına gelerek gaz lambalarını yakıyor.

Lambaların sırasıyla yakılması, köprü üzerinde görsel bir şölen oluşturuyor.

Köprüyü ziyarete gelenler, lamba yakıcının yaptığı işlemi ilgiyle takip ederken, cep telefonu ya da fotoğraf makineleriyle de anı kayıt altına alıyor. Bazı ziyaretçiler ise lamba yakıcı ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Köprü her gün çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor

Sadece yaya olarak kullanılan köprünün girişinde bulunan Kral 4. Karl'ın heykeli ziyaretçileri karşılarken, 515 metre uzunluğundaki köprüde bazı tarihi kişiler ile dini sembollerin de bulunduğu 30 heykel yer alıyor.

Heykellerin içinde yer alan Osmanlı askerinin tasvir edildiği heykel ise dikkati çekiyor.

Üzerindeki kılıç ve kırbaç detaylarının da bulunduğu heykelin alt tarafında zindanları andıran parmaklıklar, yukarı kısmında ise din adamlarının tasvirleri yer alıyor. Bu heykelin bölge halkına Osmanlı'yı hatırlatmak için 1714 yılında Ferdinand Brokof tarafından Barok tarzında yapıldığı biliniyor.

Köprüyü kafileler halinde ziyarete gelen turistler de rehberlerinden özellikle bu heykelin verdiği mesajı anlatmalarını istiyor.

Köprünün her iki yanında "Eski Şehir Kulesi" ve "Küçük Kasaba Kulesi" adı verilen iki kule bulunuyor.

Karl Köprüsü'nü ziyarete gelenler belirli ücret karşılığında kulelere çıkarak şehri gözlemleme şansı buluyor.

Sokak sanatçılarının performans sergilediği tarihi köprü, her gün çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.