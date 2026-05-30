PREFABRİK EV DEVRİLDİ

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sağanak sonrası Kale Mahallesi'nde zeminin yumuşaması sonucu yamaçta bulunan bir prefabrik ev devrildi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük bir gürültüyle devrilen prefabrik evin sesini duyan mahalle sakinleri kısa süreli korku ve panik yaşadı. O anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,