Prenses Beatrice ve Eugenie, William'ın Kraliyet Sadeleştirme Planlarına Karşı Avukat Tutmaya Hazırlanıyor
Prenses Beatrice ve Eugenie, William'ın Kraliyet Sadeleştirme Planlarına Karşı Avukat Tutmaya Hazırlanıyor

12.04.2026 18:19
Eski Prens Andrew'un skandalları nedeniyle dışlanan Prenses Beatrice ve Eugenie, Prens William'ın monarşiyi sadeleştirme çabaları kapsamında unvan ve mülk kaybı tehlikesiyle karşı karşıya. Kız kardeşler, olası hak kayıplarına karşı hukuksal danışmanlık almaya hazırlanıyor.

Kraliçe Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve Kral Charles'ın kardeşi olan eski Prens Andrew, pedofili Jeffrey Epstein'le olan bağlantıları nedeniyle aileden uzaklaştırılmış ve devlet sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle tutuklandıktan sonra serbest bırakılıp ortadan kaybolmuştu. Kral Charles'ın kanser teşhisi nedeniyle tahta beklenenden daha erken çıkacak olan Prens William'ın, kraliyeti çağdaşlaştırırken acımasız değişiklikler yapacağı biliniyor.

Andrew'nun iki kızı, Prenses Beatrice ve Eugenie, William'ın tahta geçtiğinde unvanlarını ve mülklerini ellerinden almak isteyebileceği söylentileri artarken avukat tutmaya hazırlanıyor. Saray kaynakları, kardeşlerin William'ın monarşiyi sadeleştirme çabaları kapsamında rollerini, unvanlarını ve kraliyet konutlarına erişimlerini sınırlamak isteyebileceği spekülasyonları nedeniyle hukuksal danışmanlık almaya hazırlandıklarını belirtiyor.

Kraliyet ailesine utanç yaşatan eski Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson'ın kızları olan Beatrice ve Eugenie, her sene katıldıkları Royal Ascot'tan dışlanmaları ve resmi görevleri olmayan statüleri üzerindeki artan baskı nedeniyle sıkıntı durumda. Bu uyuşmazlık, Kral Charles ve Prens William'ın sadeleştirilmiş bir monarşi vizyonu çerçevesinde, kıdemli kraliyet üyelerine öncelik verilmesi planlarıyla ortaya çıkıyor.

Son günlerde, 19 milyar dolar değerindeki Kraliyet mülkleri içinde kimin ikamet hakkına sahip olduğu tartışmaları ağırlaştı. Prenses Beatrice'in St James Sarayı'nda, Prenses Eugenie'nin ise Kensington Sarayı'ndaki Ivy Cottage'da mülkleri bulunuyor. Beatrice ve Eugenie, kenara itildiklerini hissediyor ve bu durum onları avukat tutma fikrine yaklaştırıyor.

Prens William'ın uzun vadeli planının, sadece unvanları değil, değerli mülklere erişimlerini de kısıtlamayı içerebileceğine inanılıyor. İki prenses, bunu sessizce kabul etmek yerine yasal olarak itiraz etmeye hazır. Kız kardeşler, ebeveynlerinin skandalları sırasında sadık davrandıklarını düşünüyor ve kontrol dışı gelişen şartlar nedeniyle cezalandırılmalarını kabul etmiyorlar.

Statü veya ikametgah kaybı, sadece ayrıcalıkları değil, güvenlik hizmetlerini de etkileyecek, bu da konuyu Beatrice ve Eugenie için kişisel bir sorun haline getiriyor. Unvanları ve kraliyet konutlarına olan bağları, onlar için tarih, aile ve aidiyet duygusu anlamına geliyor. Kardeşler, William'ın sert yaklaşımı durumunda tüm seçenekleri değerlendiriyor, ancak ilk tercihleri aile içi kopuş yaratacak avukat tutma seçeneğine başvurmamak. Yine de, kraliyetteki geleceklerini garanti altına almak için bunu yapmaktan çekinmeyecekleri belirtiliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Prenses Beatrice, Prens William, Politika, Güncel, Prens, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prenses Beatrice ve Eugenie, William'ın Kraliyet Sadeleştirme Planlarına Karşı Avukat Tutmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Prenses Beatrice ve Eugenie, William'ın Kraliyet Sadeleştirme Planlarına Karşı Avukat Tutmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
