Prenses Isabella Askerlik Eğitimine Başlıyor
Prenses Isabella Askerlik Eğitimine Başlıyor

31.03.2026 12:24
Danimarka Prensesi Isabella, zorunlu askerlik kapsamında 11 ay askeri eğitim alacak.

Danimarka Prensesi Isabella, ülkede kadınlar için zorunlu tutulan sistem kapsamında 11 ay askeri eğitim alacak.

Danimarka Kraliyetinin resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bu yaz lise diplomasını almaya hazırlanan 18 yaşındaki Prenses Isabella'nın, kadınlara zorunlu askerlik uygulaması çerçevesinde Muhafız Süvari Alayı'nda 11 ay eğitim alacağı belirtildi.

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin kızı Prenses Isabella'nın ağustosta askere gideceğini paylaşan Kraliyet, prensesin ülkede askerlik yapan ilk kadınlar arasında yer alacağını vurguladı.

Ulusal basın, askeri eğitim alacak olan Prenses Isabella'nın 5 ay temel, 6 ay da operasyonel eğitim alacağını aktardı.

Danimarka'da Temmuz 2025'te kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması başlatılmış ve askeri eğitimin 11 ay süreceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

