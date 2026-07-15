Güney Afrika'da 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika'da 15 Temmuz anma programı

15.07.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Pretorya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma programı düzenledi. Etkinlikte sergi, panel ve belgesel gösterimi yapıldı; FETÖ ile mücadelede uluslararası dayanışma vurgulandı.

CAPE Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Pretorya Üniversitesi bünyesindeki Javett Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı da gösterildiği program kapsamında "15 Temmuz Görsel Hafıza Sergisi" adıyla 20 tarihi fotoğraf sergilendi.

Etkinlikte ayrıca "Milletin İradesi, Demokrasinin Zaferi" başlıklı tematik videonun gösterimine de yer verildi.

TRT World Program Müdürü Mark Klusener'in moderatörlüğündeki panelde, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın yanı sıra Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Leading Like Mandela Enstitüsü Üst Yöneticisi Liaqat Alli Azam ve Pretorya Üniversitesi akademisyenlerinden Sandile Moloi konuşmacı olarak yer aldı.

"FETÖ ile mücadele tüm demokratik toplumların ortak meselesi"

Altunyaldız, konuşmasında, FETÖ'nün 2016'daki demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik girişimi karşısında Türk halkının sergilediği direncin, ülkenin demokratik birikimini ve milli iradeye bağlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Darbe girişimi sırasında savaş uçaklarının bombaladığı Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunduğunu anlatan Altunyaldız, milletvekillerinin saldırılara rağmen Meclisi terk etmeyerek milli iradeyi savunmayı sürdürdüğünü söyledi.

Altunyaldız, darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan vatandaşların, yüzlerce şehit ve gazi pahasına ortaya koyduğu destansı direniş sayesinde püskürtüldüğünü ifade etti.

15 Temmuz'un verdiği mesajın son derece açık olduğunu vurgulayan Altunyaldız, "Demokratik değerleri etrafında kenetlenmiş bir milleti hiçbir güç yenemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, toplumun tüm kesimleri ve milletin temsilcileri omuz omuza vererek milli iradeye sahip çıkmıştır. O gün milletimiz nasıl canı pahasına demokrasisini ve devletini muhafaza ettiyse, gelecekte de aynı kararlılıkla iradesini korumaya devam edecektir." dedi.

Saldırının ağırlığına rağmen Türkiye'nin devlet kapasitesini bütünüyle koruduğuna dikkati çeken Altunyaldız, ülkenin NATO ve diğer uluslararası kuruluşlar kapsamındaki yükümlülüklerini kesintisiz yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Altunyaldız, gizlilik ve devlet kurumlarına sızma yöntemiyle faaliyet gösteren FETÖ ile mücadelenin bütün demokratik toplumların ortak meselesi olduğunu belirterek uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Program, "15/07: Şafak Vakti" belgeselinin gösterimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Diplomasi, Pretoria, Savunma, Güncel, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün’deki üssü vurdu Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu
Siverek’te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar

18:44
Bahçeli, Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, Merih Demiral'ı kabul etti
18:10
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
16:48
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 19:04:13. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika'da 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.