Princeton Mezuniyetinde Gazze Destanı

NEW ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Princeton Üniversitesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Gazze'deki soykırıma dikkati çeken öğrenciler Filistin bayrakları ve kefiye ile törene katıldı.

New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet törenine Gazze'ye destek sembolleri damga vurdu.

Pek çok öğrencinin Gazze'ye destek amacıyla üzerlerinde Filistin bayrakları ve kefiye ile mezuniyet törenine katılmaları dikkati çekti.

ABD'nin dört bir yanındaki üniversitelerde düzenlenen mezuniyet törenlerinde olduğu gibi Princeton'daki törende de birçok öğrenci Gazze'deki insani krizin sona ermesi çağrısında bulundu.