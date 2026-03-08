Pritzker'ın Epstein'e E-Postası Ortaya Çıktı

Epstein belgelerinde adı geçen milyarder iş insanı Tom Pritzker'ın, Haziran 2011'de Jeffrey Epstein'e gönderdiği e-postada, Afganistan'da olduğunu ve "Patraeus" tarafından kendisine "helikopter ödünç verildiğini" yazdığı belirtildi.

Pritzker, 6 Haziran 2011'de Epstein'e attığı e-postada Afganistan'daki ücra bir vadide bulunduğunu ve bunun kendisinin doğum günü dileği olduğunu kaydetti.

E-postada, "Boys with Toys" ile olduğunu aktaran Pritzker, "Dün Patraeus ile zaman geçirdim ve bana bir helikopter ödünç verdi (aslında iki tane, biri yedek). Yarına kadar arayamam." ifadesini kullandı.

ABD'nin Irak işgalini yöneten, daha sonra ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanlığı ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) başkanlığı yapan emekli Orgeneral David Petraeus, söz konusu dönemde Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin komutanı olarak görev yapıyordu.

Pritzker'in e-postasında kendisine helikopter ödünç verdiğini söylediği kişinin de dönemin Afganistan komutanı olduğu sanılıyor.

Tom Pritzker, Epstein dosyalarında isminin geçmesi nedeniyle 17 Şubat'ta Hyatt Hotels şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.