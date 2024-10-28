Prof. Dr. Ahmet Aslan, Cumhuriyetin 101. Yılında Konferans Verecek

TÜRK felsefeci, akademisyen ve çevirmen Prof. Dr. Ahmet Aslan, 30 Ekim'de Cumhuriyetin 101'inci Yılı Özel Buluşmasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Fen-Edebiyat Fakültesi'nin konuğu olacak.
'İkinci Yüzyıla Girerken Cumhuriyett' başlıklı konferans, üniversitenin Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde 30 Ekim çarşamba günü 10.00'da başlayacak ve katılım ücretsiz olacak.
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