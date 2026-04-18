Osmangazi Belediyesi Katkılarıyla Düzenlenen Törende, Aydınlanma Onur Ödülü Sahibi Prof. Dr. Bilsay Kuruç Oldu

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen törende, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'nin (YKKED) Aydınlanma Onur Ödülü sahibi Prof. Dr. Bilsay Kuruç oldu. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Tüm bu imkanları başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bize bu yolu açanlara borçluyuz" dedi.

Köy Enstitüleri'nin 86'ncı kuruluş yıl dönümü, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aydınlanma Onur Ödül Töreni ile kutlandı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen törende, Aydınlanma Onur Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Bilsay Kuruç oldu. Prof. Dr. Bilsay Kuruç ödülü, Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü'nün elinden aldı. Düzenlenen törende Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası konser verirken, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi Halk Oyunları Topluluğu da gösteriler sahneledi.

"Tüm imkanları, bize bu yolu açanlara borçluyuz"

Türkiye'nin daha güzel, aydınlık ve hak ettiği değeri bulması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Başkan Erkan Aydın, şöyle konuştu:

"Bu hafta içinde kaybettiğimiz canlarımız, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için bir kez daha Allah'tan rahmet; tüm ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyorum. Söylenecek o kadar çok söz var ki, ne ara bu hale geldik ve daha kötüye doğru nasıl gidiyoruz? Bunun farkında olmak zorundayız. Çözümü; önce ailede, daha da önemlisi eğitim kurumlarında ve eğitim sisteminde. Hep birlikte üretmek durumundayız. Artık böyle bir zorunluluğumuz var. Sürekli değişen müfredatlar, atanamayan öğretmenler ve okullardaki yetersiz koşullar nedeniyle, 80 yıl önce başlatılan eğitim devriminin maalesef çok gerisinde kaldık. Ben de Köy Enstitüsü mezunu bir dedenin torunuyum. Annem öğretmen, babam ise mühendis. Cumhuriyetin aydınlarının oluşturduğu fırsat eşitliği sayesinde parasız yatılı okudum. Tüm bu imkanları başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bize bu yolu açanlara borçluyuz. Bugün bu şehirde yöneticilik yapabiliyorsam, onların sayesindedir. Dolayısıyla kendilerine sonsuz şükranlarımı bir kez daha sunuyorum."

Göreve geldiğimizde ilk olarak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni açtık. Ardından İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi'ni hizmete sunduk. Şu anda kütüphane sayımız 12'ye ulaştı. İki ay içinde de Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'ni, Hisar Arkeopark projemizin açılışıyla birlikte Bursalıların hizmetine sunacağız. Değerli hocamız Prof. Dr. Bilsay Koruç, YKKED 2026 Aydınlanma Onur Ödülü'nü aldı, kendisini tebrik ediyorum. Bu anlamlı geceyi düzenleyen Köy Enstitüleri Derneği'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte, Türkiye'nin daha güzel, daha aydınlık ve hak ettiği değeri bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Aydınlanma ışığınız sönmesin"

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü ise "Köy Enstitüsü mezunu bir dedenin torunu, öğretmen okulu mezunu bir annenin oğlu olan Belediye Başkanı Erkan Aydın'a bu etkinliği destekleyip ortak oldukları için teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu da "Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği 25 yıllık geçmişiyle köy enstitüleri gerçeğini ulusal bilinç düzeyine çıkartmak günümüz sorunlarına çözüm üretmek amacıyla genel merkezi ve tüm şubeleriyle kararlılık ve inançla güzel bir gelecek, iyi bir ülke ve dünya için çalışmaktadır. Aydınlanma ışığınız sönmesin" diye konuştu.