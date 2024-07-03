Prof. Dr. Emre Erdoğan: Gazze'de Enformasyon Savaşı Görülüyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Emre Erdoğan: Gazze'de Enformasyon Savaşı Görülüyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan, Gazze'de en net görünen şeyin 'enformasyon savaşı' olduğunu belirtti. Dezenformasyon ve infodemi eğitimi projelerinde koordinatör olarak görev alan Erdoğan, dezenformasyonun geçmişten bugüne nasıl kullanıldığını ve Gazze'deki durumu değerlendirdi. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu seçimine yönelik Rusya'nın dezenformasyon kampanyalarına da değindi.

03.07.2024 18:17
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan, Gazze'de çok ciddi bir şekilde en net görünen şeyin "enformasyon savaşı" olduğunu söyledi.

Türkiye'de NATO desteğiyle oluşturulan dezenformasyon ve infodemi eğitimi projelerinde koordinatör olarak görev alan Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Teyit Hattı'na değerlendirmelerde bulundu.

Dezenformasyonda paylaşanın niyetinin tartışmasız kötü olduğunu ifade eden Erdoğan, geçmişten bugüne dezenformasyon örnekleri verdi.

Erdoğan, "En klasik örnek nedir? İkinci Dünya Savaşı kaybedilirken bütün Almanya'nın savaşın kazanıldığını düşünmesini sağlayan Joseph Goebbels örneğidir. Yaptığı dezenformasyondur, kendi halklarıyla ilgilidir." dedi.

Birinci Dünya Savaşı'nda çok yoğun dezenformasyon yapıldığını ve vatandaşlara uçaklardan bültenler atıldığını hatırlatan Erdoğan, "Soğuk savaş döneminde ABD de Birleşik Krallık da dezenformasyon yapmış. Hatta çok daha yakına gelelim, 1990'daki Körfez Savaşı'nda BBC'nin net dezenformasyon yaptığına dair bulgular var." diye konuştu.

Erdoğan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Powell'ın Birleşmiş Milletlerde yaptığı "Kimyasal silah bulduk" iddiasının da bir dezenformasyon örneği olduğunu söyledi.

"Gazze'de lehte kanaat oluşturmak istiyorlar"

Bugün Gazze'de görünen şeyin "enformasyon savaşı" olduğunu belirten Erdoğan, şu görüşü paylaştı:

"Buradaki dezenformasyonun hedefi kamuoyları. Sosyal medyanın etkisi kullanılıyor. Eskiden sosyal medya yokken işler biraz daha kontrol altındaydı, şu anda sosyal medyayla çok kolay dezenformasyon kampanyaları üretebiliyorsunuz. Lehte kanaat oluşturmak istiyorlar. Lehte kanaat oluşturmak için de gerçekleri çarpıtarak sunmaya çalışıyorlar.

Gazze bence çok ciddi bir şekilde en net görebileceğiniz enformasyon savaşıdır ve merkezi olarak yönetsel çünkü burada aktörlerden biri olan İsrail devleti enformasyon araçlarını kullanabilen bir devlet. Buna haiz olan bir devlet ve bunu da yapabiliyor. O yüzden de Gazze iyi bir örnek."

AP seçiminde dezenformasyon iddiası

Kısa bir süre önce gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimine yönelik Rusya'nın dezenformasyon kampanyalarına değinen Erdoğan, "Bu konuda zaten Avrupa Birliği (AB) çok uzun zamandır tetikteydi ve ciddi bir tedbir almıştı. 'euvsdisinfo.eu' (AB'nin Rusya yanlısı dezenformasyonla mücadele projesi) web sitesi üzerinden bunu yapıyordu. Net olarak inanılmaz ölçekte Rus dezenformasyonu olduğuna dair iddialar var. Seçimin sonuçlarını manipüle etmek için…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Emre Erdoğan: Gazze'de Enformasyon Savaşı Görülüyor - Son Dakika

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