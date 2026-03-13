Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Taziye

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Şeref ve Bilim Kurulu üyesi, Türk tarihçiliğinin kıymetli ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk tarihçiliğine yaptığı kıymetli katkılar ve yetiştirdiği öğrencilerle ilim dünyasında müstesna bir yere sahip olan hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."