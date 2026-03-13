Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Taziye

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, tarihçi Prof. Dr. İber Ortaylı'nın vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Özellikle Genç Türkiye Cumhuriyetini doğuran hal ve şartların oluştuğu 'İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı'nı en iyi kendisinin kaleminden öğrendik. Allah rahmet eylesin. Başta ailesi ve Türk Milletinin başı sağolsun" ifadesini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"İbnülemin Mahmut Kemallerin, Halil İnalcıkların taşıdığı bayrağın son bayraktarlarındandı… Türk Milletinin asırların birikimi medeniyet, kültür ve tarihini şahit olduğu çağa aktaran, anlaşılması için idrak sıçramasına vesile olan çok kıymetli sosyal bilimci-tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Aziz milletimiz, geniş kitlelere ulaşan sesi, sözü ve nükteleriyle tarihimizi, Cumhuriyet tarihi boyunca ve bugünkü kavgalarına cephane üretmek kastıyla hurafe ve safsata üretenlere inat berrak bir kaynaktan öğrenme, anlama imkanı buldu. Ama özellikle Genç Türkiye Cumhuriyetini doğuran hal ve şartların oluştuğu 'İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı'nı en iyi kendisinin kaleminden öğrendik. Allah rahmet eylesin. Başta ailesi ve Türk Milletinin başı sağolsun."