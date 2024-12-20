Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Servet Kıran, "2024 TÜBİTAK Bilim Özel Hizmet ve Teşvik Ödülü"nü aldı.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2024 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri verildi.
Kıran, meta-sezgisel optimizasyon algoritmaların geliştirilmesi üzerine yaptığı uluslararası çalışmasıyla ödüle layık görüldü.
Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Kıran'a TÜBİTAK Ödülü - Son Dakika
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