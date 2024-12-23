Prof. Dr. Mehmet Duruel İSTE Rektörü Oldu

Güncel

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Duruel, devir teslim töreniyle görevine başladı.

İSTE Rektörlük binasında düzenlenen törenle, eski Rektör Prof. Dr. Tolga Depci, görevini Duruel'e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Duruel, eski yönetime verdikleri emek için teşekkür etti.

Duruel, hep birlikte üniversiteye ve şehre katkı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Tolga Depci ise yeni Rektör Duruel ve ekibine görevinde başarılar diledi.