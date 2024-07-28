Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın vefatının 1. yılında anma töreni düzenlenecek

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Geçen yıl 59 yaşındayken vefat eden Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, vefatının ilk yılında anılacak.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Veyiszadelerden, müverrih ve Hafız Mustafa Sabri Küçükaşcı'yı vefatının 1. senei devriyesinde kabri başında dualarla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında 30 Temmuz saat 17.30'da düzenlenecek törene Küçükaşçı'nın ailesi, arkadaşları ve sevenleri katılacak.

İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan ve 2015'ten 2019'a kadar Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Küçükaşçı, geçen sene 30 Temmuz'da vefat etmişti.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yedisi ortak olmak üzere 85 madde hazırlayan Küçükaşçı'nın, 20'si uluslararası olmak üzere 30 sempozyuma sunduğu tebliğleri bulunuyor.