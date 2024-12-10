Prof. Dr. Orhan Ekren'den Haber Yok - Son Dakika
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Prof. Dr. Orhan Ekren'den Haber Yok

Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'dan beri kayıp. Eşi, endişeli ve iyi haber bekliyor.

10.12.2024 16:46
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İngiltere'de 26 Kasım'dan beri kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, eşinden iyi haber almayı beklediklerini söyledi.

Eşi ve 2 çocuğu ile 2021 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen ve Cranfield Üniversitesinde 1 yıl boyunca konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım'dan beri haber alınamıyor.

İngiltere'deki eşi Banu Ekren, AA muhabirine eşinden haber alamadıkları için zor günler geçirdiklerini söyledi.

Eşinin üniversiteden ayrıldıktan sonra enerji sektöründeki bir firmada çalıştığını anlatan Ekren, şunları kaydetti:

"Eşim 26 Kasım akşamı Camden Lock Londra bölgesinde kayboldu. Son görüldüğü yer orasıydı. Çantası kanal kenarında bulundu. Polis 2 haftadır arama çalışmalarını sürdürüyor ama henüz bir haber alamadık. Orhan ailesine çok bağlı, başarılı bir iş insanıdır. Onun için çok endişeliyiz. Eğer kendisini duyan, gören veya herhangi bir bilgiye sahip olan varsa lütfen bizimle ya da en yakın polis merkeziyle iletişime geçsin. Desteğiniz bizim için çok önemli."

Ekren, şüphelendikleri bir durum ya da kişi olmadığını dile getirerek, en kısa sürede eşinden iyi haberler almak istediklerini söyledi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, dün yaptığı yazılı açıklamada üyeleri olan Prof. Dr. Orhan Ekren'den 26 Kasım'dan bu yana haber alınamadığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İngiltere, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Orhan Ekren'den Haber Yok - Son Dakika

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