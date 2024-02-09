PROGEL Yönetim Kurulu ve Üyeleri Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PROGEL Yönetim Kurulu ve Üyeleri Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

PROGEL Yönetim Kurulu ve Üyeleri Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen proje değerlendirme toplantısında, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Sabancı Vakfı hibe programı kapsamında hazırlanan iki proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, çağrı dönemi açık olan hibe programları kapsamında hazırlanabilecek projeler değerlendirilerek, proje arşivi oluşturulması kararlaştırıldı.

09.02.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki özel bir tesiste dernek başkanı Seyit Ahmet Dikmen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Sabancı Vakfı hibe programı kapsamında hazırlanan iki proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, çağrı dönemi açık olan hibe programları kapsamında hazırlanabilecek projeler değerlendirilerek, proje arşivi oluşturulması kararlaştırıldı.

Dikmen, derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ederek, "Şu an 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Sabancı Vakfı hibe programı kapsamında iki projemiz hazırlandı. Diğer hibe programları kapsamında hazırlanacak projelerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Derneğimizin Avrupa'da görünürlüğünün arttırılması adına çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda 5 ülke ile temaslarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Seyit Ahmet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PROGEL Yönetim Kurulu ve Üyeleri Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:41:06. #1.12#
SON DAKİKA: PROGEL Yönetim Kurulu ve Üyeleri Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement