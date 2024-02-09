PROGEL Yönetim Kurulu ve Üyeleri Proje Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Güncel

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki özel bir tesiste dernek başkanı Seyit Ahmet Dikmen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Sabancı Vakfı hibe programı kapsamında hazırlanan iki proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, çağrı dönemi açık olan hibe programları kapsamında hazırlanabilecek projeler değerlendirilerek, proje arşivi oluşturulması kararlaştırıldı.

Dikmen, derneğin kuruluş amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ederek, "Şu an 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Sabancı Vakfı hibe programı kapsamında iki projemiz hazırlandı. Diğer hibe programları kapsamında hazırlanacak projelerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Derneğimizin Avrupa'da görünürlüğünün arttırılması adına çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda 5 ülke ile temaslarımız devam ediyor." dedi.