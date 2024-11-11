Proje Bazlı Devlet Yardımı Kararında Değişiklik - Son Dakika
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Proje Bazlı Devlet Yardımı Kararında Değişiklik

Devlet yardımlarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni düzenlemeler getirildi.

11.11.2024 00:55
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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar yayımlandı.

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayumlandı. 9124 sayılı karar ile birlikte "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğüe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80'inci 474 sayılı Kanunun 2'inci, 3065 sayılı Kanunun 13'üncü ve geçici 30'uncu, 4706 sayılı Kanunun 3k'üncü 5510 sayılı Kanunun ek 2'inci ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 6745 sayılı Kanunun 80'inci maddesi gereğince karar verildi.

Karar ile birlikte Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu fikra hükümleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmaz." ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvuruları için bu maddenin diğer fikraları uygulanmaz. Bu Program özelindeki başvuru süreçleri Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir" şekilde değiştirilmiştir.

Aynı kararın 5 inci maddesinin ikinci, fıkrası "Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarının yüz milyon Türk Lirası olması, diğer yatırımlar için ise asgari sabit yatırım tutarının ya da araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge) harcamasının iki milyar Türk Lirası olması gerekir" şeklinde değiştirildi.

Dördüncü fıkra "Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler için Destek Kararı alınır ve Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenir" altıncı fıkra ise "Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında da değerlendirilebilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dahilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fikra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirmeye ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dahilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir" şeklinde değiştirildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Proje Bazlı Devlet Yardımı Kararında Değişiklik - Son Dakika

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