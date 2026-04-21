Provokatif Paylaşıma Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında okul saldırılarını destekleyici paylaşımlar yaptığı belirlenen H.A'yı (54) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
