PSG, UEFA Süper Kupa\'yı Kazandı

(SALZBURG) - Paris Saint-Germain (PSG), 2026 UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada PSG, 20. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Aston Villa'nın 17 yaşındaki oyuncusu Brian Madjo, 45. dakikada skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

PSG, 61. dakikada Desire Doue'nin golüyle yeniden öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca PSG, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek 51. UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.