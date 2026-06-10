Psikolojik Rahatsızlık Kardeşi Vurdu - Son Dakika
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Psikolojik Rahatsızlık Kardeşi Vurdu

10.06.2026 00:16
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Muş'ta Erkan S., işitme engelli kardeşi Bahtiyar S.'yi vurarak ağır yaraladı, ardından çatışma çıktı.

MUŞ'ta psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Erkan S., tartıştığı işitme engelli kardeşi Bahtiyar S.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından eve kapanarak polise ateş açan şüpheli, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında bir polis memuru da yaralandı.

ENGELLİ KARDEŞİNİ AĞIR YARALADI

Olay, öğleden sonra Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Erkan S., henüz bilinmeyen nedenle işitme engelli kardeşi Bahtiyar S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan S., yanında bulunan tabancayla kardeşine ateş etti. Sağ göğüs bölgesinden yaralanan Bahtiyar S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bahtiyar S.'nin daha sonra ileri tetkik ve tedavi amacıyla Van'a sevk edildiği öğrenildi.

OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olayın ardından eve kapanan Erkan S., bölgeye gelen polis ekiplerinin ikna girişimlerine silahla karşılık verdi. Şüphelinin açtığı ateş sonucu çevredeki bazı bina ve araçlara mermiler isabet ederken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ile özel harekat timleri sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturan ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak tedbir aldı. Saatler süren ikna çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir polis memuru yaralanırken, Erkan S. vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında ilimiz Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı bulunan Erkan S. isimli şahıs, aralarında çıkan tartışma sonucunda kardeşi Bahtiyar S.'yi ateşli silahla yaralamıştır. Yaralanan Bahtiyar S., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Muş, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Psikolojik Rahatsızlık Kardeşi Vurdu - Son Dakika

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