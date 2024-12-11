PTT'den HGS Uygulamasındaki Hacklenme İddialarına Açıklama - Son Dakika
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PTT'den HGS Uygulamasındaki Hacklenme İddialarına Açıklama

PTT Genel Müdürlüğü, HGS mobil uygulamasının yurt dışından hacklenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcı verilerinin güvende olduğunu ve herhangi bir veri kaybı yaşanmadığını duyurdu.

11.12.2024 00:38
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PTT Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde HGS mobil uygulamasının yurt dışından hacklenmesine ilişkin açıklama yaptı. Genel Müdürlük açıklamasında "HGS mobil uygulamasına izinsiz müdahale sırasında herhangi veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmadı" dedi.

PTT HGS mobil uygulamasının hacklendiği ve kullanıcıların verilerinin kaybolduğuna dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır. Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Finans, Güncel, PTT, Son Dakika

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