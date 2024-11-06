PTT'den Kelebekler Anma Pulü

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PTT AŞ tarafından "Kelebekler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2x29 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile pula ait 87 lira bedelli ilk gün zarfının, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla PTT Pul Müzesi'nde "Kelebekler 06.11.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.