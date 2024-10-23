PTT'nin 184. Yılı Kutlandı

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Adana'da PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 184. müşteriye hediye verildi.

PTT Seyhan Merkez Müdürlüğüne giden Öznur Çatal'ın, işlemler için sıra fişi alan 184. müşteri olduğu belirlendi.

Adana PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer, Çatal'a filateli pul ve yapboz hediye etti.

Çatal, kendisini şanslı hissettiğini belirterek, hediyeden dolayı mutlu olduğunu söyledi.