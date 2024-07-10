PttAVM ile TMO arasında imzalanan protokol ile Türk ürünleri yurt dışında da satışa sunulacak

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Türkiye'nin yerli e-ticaret platformlarından PttAVM ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arasında imzalanan protokol kapsamında, Ofis ürünleri yurt dışı pazarlarda da satışa sunulacak.

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin hem teknoloji olarak yeni alanlarda hem de tarım gibi geleneksel sektörlerde gücünü artırması amacıyla şirket olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri, TMO, Fiskobirlik ve Çaykur gibi Türk çiftçisinin ürünlerinin satışını yaptıklarını belirten Çevikoğlu, Türk çiftçisinin birçok ürününü doğrudan vatandaşa ulaştırdıklarını bildirdi.

Çevikoğlu,TMO'nun pirinç, nohut, yeşil mercimek, fındık, fındık ezmesi, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, AOÇ'nin salça, şeftali nektarı, elma suyu, çam balı, çiçek balı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin pirinç, salça, fındık, buğday, toz biber, bulgur, şeker, zeytinyağı, barbunya, mercimek, bulgur gibi ürünlerine talebin yoğun olduğunu dile getirdi.

"İki şirket arasındaki işbirliğini daha da geliştireceğiz"

Çevikoğlu, söz konusu şirketlerle yaptıkları işbirliği protokollerini zaman zaman daha da genişleterek yeniledikleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile yaptığımız görüşmede, iki şirket arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeye karar verdik. Böylece TMO'nun elindeki ürünlerin, PttAVM üzerinden yurt dışına da satışına başlayacağız. Yurt dışında Türkiye'nin yerli ürünleriyle ilgili olumlu bir algı bulunuyor. İşbirliğimizle yerli üreticilerimiz, hiçbir ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye ihracat yapabilir hale geliyor. Son verilerimize göre, dünyanın bir ucu Kanada'dan Avustralya'ya, ABD'den Norveç'e dünyanın her noktasına ulaşma imkanımız bulunuyor. Yerli üreticilerimiz şunu çok iyi bilmeli, Çin'den sonra dünyada e-ticaret üzerinden satılabilir en fazla ürünü olan ülke Türkiye'dir. Bunu iyi değerlendirmeliyiz."

"Çiftçilerimizin ürünlerini halka en uygun fiyatla ulaştırıyoruz"

Güldal da 2019'dan bu yana PttAVM üzerinden ürünlerinin satışının yapıldığını anımsatarak, TMO olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini halka en uygun fiyatla ulaştırmak için gereken çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Güldal, şunları kaydetti:

"PttAVM ile de bu amaç doğrultusunda yaptığımız işbirliğimizi genişleterek devam ettiriyoruz. PttAVM Genel Müdürü Çevikoğlu ile yaptığımız görüşmede, TMO ürünlerinin satışların artırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için görüş alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda arz fazlası ürünlerimizin PttAVM aracılığıyla yurt dışına satışını gerçekleştireceğiz."