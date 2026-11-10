Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 73. yıldönümü dolayısıyla Bağımsızlık Anıtı çevresinde havai fişek gösterisi düzenlendi. Aydınlatılan anıtın çevresindeki gösteri 9 Kasım 2026'da gerçekleşti.
PUNOM PEN, 10 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 73. yıldönümü kutlamaları kapsamında aydınlatılan Bağımsızlık Anıtı çevresindeki havai fişek gösterisi, 9 Kasım 2026. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)
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10.11.2026 17:55:36. #7.12#
SON DAKİKA: Punom Pen'de Bağımsızlık Günü'nün 73. yıldönümü havai fişek gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
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