Pursaklar'da İş Görüşmeleri Yoğun İlgi Görüyor

09.04.2026 14:57
Pursaklar Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek istihdam sağlıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen iş görüşmeleri ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı İstihdam Şefliği koordinesinde gerçekleştirilen buluşmada, iş arayan vatandaşlar ile personel ihtiyacı bulunan işverenler bir araya geldi.

İlçede yeni açılacak bir marketler zinciri şubesi için düzenlenen görüşmelerde, şarküteri, kasap, manav, unlu mamuller, kasa ve reyon bölümlerinde istihdam edilmek üzere 20 erkek ve kadın personel alımı hedeflendi.

Deneyimli ve deneyimsiz adayların başvurduğu süreçte, Pursaklar Belediyesi aracılığıyla 252 kişiye ulaşıldığı, yapılan ön değerlendirmeler sonucunda 49 kişiden olumlu dönüş alındığı bildirildi.

Sosyal medya üzerinden duyuruyu görerek başvuran 121 kişinin de katılımıyla toplam 138 kişiyle iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, göreve geldikleri günden bu yana iş arayan vatandaşlarla eleman ihtiyacı bulunan işverenler arasında güçlü bir köprü kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Çetin, iş arayan vatandaşların farklı alanlardaki iş imkanlarına ulaşmasını sağlarken, işverenlerin de ihtiyaç duydukları personeli hızlı ve doğru şekilde temin etmelerine destek olduklarını ifade etti.

İstihdam odaklı projeleri artırarak sürdüreceklerini belirten Çetin, daha fazla işverenle iş birliği yaparak daha çok vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
