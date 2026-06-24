Pursaklar'da Park Yeri Kavgası: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Pursaklar'da Park Yeri Kavgası: 2 Tutuklama

24.06.2026 17:54
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde park yeri yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tutuklandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Merkez Mahallesi'nde dün O.D. ile M.İ. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, M.İ'ye ait kurusıkı tabancayı alarak 6 el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Pursaklar, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pursaklar'da Park Yeri Kavgası: 2 Tutuklama - Son Dakika

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