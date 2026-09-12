Putin: Avrupalı askerler Ukrayna'ya konuşlanırsa bu Rusya ile savaş demektir - Son Dakika
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Putin: Avrupalı askerler Ukrayna'ya konuşlanırsa bu Rusya ile savaş demektir

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Putin, Avrupa ülkelerini tehdit etmediklerini ve Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçeleri olmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini belirterek "Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok." dedi.

Putin, 18. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kazanmasını değerlendiren Putin, "Bu, Batı'nın, daha doğrusu Batılı küreselcilerin siyaset, güvenlik ve ekonomi alanlarındaki sistemik hatalarının sonucudur. Bu, genel olarak Avrupa'da yaşanıyor." diye konuştu.

Rusya dahil herkesin hata yaptığına işaret eden Putin, ancak Batılı küreselcilerin Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından "kendilerini zirvede hissettiğini, her şeyin serbest olduğunu ve hiç hata yapmadıklarını düşündüğünü" söyledi.

Putin, Batı'nın Rusya'yı sürekli "sıkıştırmaya çalıştığını" dile getirerek "Bunu Rusya'yı ilk başta Kafkasya'da teröristler ve ayrılıkçılar aracılığıyla yapmaya çalıştılar. Şimdi de Ukrayna'daki Nazi yönetimi aracılığıyla yapmaya çalışıyorlar. Rusya'yı parçalamaya çalıştılar. Bu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Putin, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesinin hedeflendiğini aktararak "Bu, Ukrayna'da bugün yaşanan trajik olayların temel nedeni oldu. Batılı küreselciler bu konuda suçlu. Ancak onlar sürekli suçu bizim üzerimize atıyorlar." dedi.

Vladimir Putin, Avrupa'nın Rusya'dan doğal gazı satın almaktan vazgeçtiğini, şimdi ise farklı yerlerden çok pahalıya tedarik ettiğini belirtti.

"Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve tehdit etmeyi düşünmüyoruz"

Avrupa'daki seçkinlerin, vatandaşlarını sözde Rus tehdidiyle korkuttuklarını dile getiren Putin, şöyle devam etti:

"Herhangi bir tehdit yok ve hiçbir zaman olmadı. Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve tehdit etmeyi düşünmüyoruz. Neden böyle bir şey yapalım ki? Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok. Bunu kimse düşünmüyor bile. Tüm meseleler, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları doğrultusunda çözüldü. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşananlar ise Rusya'nın onayıyla yapıldı. Bu anlaşmalara aykırı olan her şey, çıkarlarımıza ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırıdır."

Putin, Ukrayna'da Avrupa askeri birliklerinin konuşlandırılması ihtimaline ilişkin ise "Şimdi onlar (Batılı seçkinler), Ukrayna topraklarına asker göndermeyi düşünüyor. Bu, Rusya ile savaş anlamına gelecek. Anladığım kadarıyla Avrupa ülkelerinin vatandaşları olup bitenin farkında. Bana kalsa Almanya'daki seçim sonuçlarının ve genel olarak Avrupa'daki siyasi süreçlerin temelinde bu var." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Avrupalı askerler Ukrayna'ya konuşlanırsa bu Rusya ile savaş demektir - Son Dakika

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