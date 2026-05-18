Putin Çin'de Xi ile Görüşecek - Son Dakika
Putin Çin'de Xi ile Görüşecek

18.05.2026 17:04
Putin, 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirerek Xi ile ikili ilişkileri görüşecek.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştireceği ziyaret sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği ve ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Putin'in 19-20 Mayıs tarihlerinde Xi'nin daveti üzerine Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin, Çin'e yapacağı 25. ziyaret olacağını belirtti.

Guo, "İki taraf, bu ziyareti Çin-Rusya ilişkilerinin bir üst seviyeye çıkarılmasını desteklemeyi teşvik etmeye devam etmek üzere bir fırsat olarak değerlendirecektir. İlişkilerin bu şekilde geliştirilmesi, dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji getirecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
