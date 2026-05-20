Putin, Çin'i Ziyaret Etti
Putin, Çin'i Ziyaret Etti

Putin, Çin'i Ziyaret Etti
20.05.2026 08:16
Putin, Xi Jinping'in davetiyle Beijing'e resmi ziyarette bulundu. İkili ilişkiler görüşülecek.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Beijing'e ulaştı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşen ve 19-20 mayıs tarihleri arasında sürecek ziyaret, Putin'in Çin'e 25. ziyareti olma özelliğini taşıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin ikili ilişkiler, çeşitli alanlarda işbirliği ve iki tarafı da ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

İçinde bulunduğumuz yıl, Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30'uncu, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ise 25. yıldönümü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki tarafın bu ziyareti, dünyaya daha fazla istikrar ve pozitif enerji kazandırmak üzere Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin derinleştirilip daha üst seviyelere çıkarılmasına devam etmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.

Son Dakika Güncel Putin, Çin'i Ziyaret Etti

