Putin: Çin, Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumuyla Olumlu Görüşlerimi Dile Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Putin: Çin, Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumuyla Olumlu Görüşlerimi Dile Getirdi

Putin: Çin, Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumuyla Olumlu Görüşlerimi Dile Getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik çabalarını değerlendirerek, Çin'in tutumu hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi. Putin, Çin'in Ukrayna krizinin kökenlerini ve küresel jeopolitik etkisini net şekilde anladığını belirtti ve Çin'in durumu istikrara kavuşturmaya yönelik samimi arzusunu ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca Putin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen dört ilkenin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için uygun olduğunu vurguladı.

15.05.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, "Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu" belgesinde dile getirildiği üzere Çin'in, Ukrayna krizinin kökenlerini ve küresel jeopolitik etkisini net şekilde anladığını söyledi.

MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik çabalarını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in tutumu hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi.

Perşembe günü başlayacak iki günlük resmi Çin ziyareti öncesinde Xinhua ile yazılı bir söyleşi yapan Putin, Çin'in Şubat 2023'te yayımladığı 12 maddelik "Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu" adlı belgede yansıtıldığı üzere Çin'in, Ukrayna krizinin kökenlerini ve küresel jeopolitik etkisini net şekilde anladığını belirtti. Putin, belgede işaret edilen kavram ve önerilerin, Çin'in durumu istikrara kavuşturmaya yönelik samimi arzusunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Putin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için kısa süre önce Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen dört ilkenin, bahsi geçen belgeye tam olarak uyduğunu vurguladı.

Putin, "Söz konusu adımlar, "Soğuk Savaş zihniyetini" terk etmemiz, bölünmez güvenliği sağlamamız, uluslararası hukuka ve BM Antlaşması'na saygı göstermemiz ve tüm bunları bir bütün olarak ve birbirleriyle uyumları dahilinde gerçekleştirmemiz gerektiği fikri üzerine inşa ediliyor" ifadesini kullandı.

Devlet başkanı, "Müzakereyi hiçbir zaman reddetmedik. Çatışmanın barışçıl yollarla kapsamlı, sürdürülebilir ve adil çözümünü arıyoruz. Ukrayna konusunda diyaloğa açığız, ancak bu tür müzakereler biz de dahil olmak üzere çatışmaya dahil olan tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate almalı" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Xi Jinping, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: Çin, Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumuyla Olumlu Görüşlerimi Dile Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:33:26. #1.12#
SON DAKİKA: Putin: Çin, Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumuyla Olumlu Görüşlerimi Dile Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement