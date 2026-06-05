Putin'den Çin'e Destek - Son Dakika
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Putin'den Çin'e Destek

Putin\'den Çin\'e Destek
05.06.2026 09:27
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Putin, Çin'in küresel rolünün arttığını vurguladı ve Rusya-Çin ilişkilerinin önemini belirtti.

ST. PETERSBURG, 5 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in güçlü şekilde kalkınmaya devam ettiğini ve küresel ekonomi, dünya siyaseti ve uluslararası ilişkilerde giderek daha önemli bir rol oynadığını söyledi.

Putin perşembe günü 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılan büyük uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Putin, Rusya ve Çin devlet başkanları arasındaki güçlü ilişkinin, ikili ilişkilerde sürekli yeni ufuklar açılmasına imkan veren sağlam bir temel işlevi gördüğünü belirtti.

Bu yıl "Pragmatik Diyalog: İstikrarlı Bir Geleceğe Giden Yol" temasıyla düzenlenen forum, dünya ekonomisinde dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde yeni küresel kalkınma modellerinin geliştirilmesine odaklanıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den Çin'e Destek - Son Dakika

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