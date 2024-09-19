Putin'den Batı'ya Yeni Ambargo - Son Dakika
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Putin'den Batı'ya Yeni Ambargo

Putin\'den Batı\'ya Yeni Ambargo

Rusya, Batı’dan olan tarım ürünlerine ambargoyu 2026'ya kadar uzattı. Ambargo 2014'ten beri sürüyor.

19.09.2024 10:41
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinden gelen tarım ürünlerine uygulanan ambargoyu iki yıl daha uzatan kararnameyi imzaladı. Rus medyasında yer alan haberlere göre 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2026'ya kadar sürecek olan ambargo ilk kez bir yılı aşkın bir süre uygulanmış olacak.

RUSYA'DAN BATILI GIDA ÜRÜNLERİNE AMBARGO

Rusya- Ukrayna çatışması nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak ilk kez Ağustos 2014'te uygulanmaya başlayan ve ABD, AB, Avustralya, Norveç ve Kanada'dan gelen ürünleri kapsayan yaptırımlar, daha sonra Ukrayna da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de içerecek şekilde genişletilmişti. Putin, Rusya'nın tarımsal büyümesini teşvik ettiğini belirterek ithalat yasağından övgüyle bahsetti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Rusya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den Batı'ya Yeni Ambargo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    rusyanın sonunu Amerika getirecek az kaldı 11 98 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Amerika üflese Moskova dağılır 7 95 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Çok akıllıca bir hamle 60 4 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    putin reis bitti demeden bitmez 53 5 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    helal olsun örnek olsun müslüman sözde ülkelere 25 1 Yanıtla
  • Jacob Gur:
    ferhatcim, canim, bak Amerikaya kalkan bir cok ucak var, bitanesine biniver be kuzum! Oradaysan o zaman adini Coni ye degistiriver. Sen sag biz selamet. 13 0 Yanıtla
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