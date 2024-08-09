Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadele konularını ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile ülkesindeki terörle mücadeleye ilişkin konuları ele aldı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.
Toplantıya, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in yanı sıra Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ile Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in de aralarında bulunduğu hükümet üyeleri katıldı.
Toplantıda terörle mücadeleye dair konular ele alındı.
Bortnikov, toplantıda terörle mücadeledeki durumla ilgili bilgi verdi.
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