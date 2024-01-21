SEUL, 21 Ocak (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın Pazar günkü haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'yi ziyaret etme isteğini bildirdi.

Habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcılığı'nın önceki gün yayımlanan basın açıklamasında, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'nin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un daveti üzerine Pazartesi'den Çarşamba'ya kadar Rusya'ya resmi ziyarette bulunduğu ve Rus mevkidaşıyla stratejik görüşmelerde bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, iki ülkenin yoğun bir stratejik iletişim içinde olduğu ve Kore Yarımadası ile Kuzeydoğu Asya'daki durum da dahil olmak üzere çeşitli bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş birliğine vardığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore ve Rusya'nın, iki ülkenin temel çıkarlarını savunmak ve bağımsızlık ve adalete dayalı çok kutuplu yeni bir uluslararası düzen kurmak için stratejik ve taktiksel işbirliğini daha da güçlendirme yönündeki güçlü iradelerini ifade ettikleri belirtildi.

Açıklamada Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un uygun bir zamanda Pyongyang'ı ziyaret etme daveti için "teşekkürlerini" ilettiği ve ülkeyi en kısa sürede ziyaret etme isteğini dile getirdiği kaydedildi.

Basında çıkan haberlere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Kuzey Kore'ye yapacağı ziyaretin iki taraf arasında diplomatik kanallar aracılığıyla görüşüldüğünü ifade etti.