Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan etti - Son Dakika
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Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ettiklerini belirterek, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin arkasında duran herkesin tespit edilip cezalandırılacağını söyledi. Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlanacağını ve terörle mücadele için ek tedbirlerin uygulandığını belirtti. Ayrıca, saldırıya karışan herkesin cezalandırılacağını vurgulayan Putin, teröre karşı diğer ülkelerin işbirliğine güvendiklerini ifade etti.

23.03.2024 16:23
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ettiklerini belirterek, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız." dedi.

Putin, dün Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda gerçekleşen ve 115 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Saldırıyı "kanlı, barbarca bir terör eylemi" olarak tanımlayan Putin, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm desteğin verileceğini belirten Putin, "Yakınlarını ve dostlarını kaybeden herkese derin ve samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizlerle birlikte tüm ülke, tüm halkımız acı içindedir. 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ediyorum." dedi.

Putin, Moskova dahil Rusya'nın tüm bölgelerinde terörle mücadeleye yönelik ek tedbirlerin uygulandığını aktararak, "Artık önemli olan bu kanlı katliamın arkasında olanların yeni bir suç işlemesini engellemektir." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Putin, "Terör saldırısının doğrudan failleri olan, insanları vuran ve öldüren dört kişinin tamamı bulunup gözaltına alındı. Kaçmaya çalıştılar ve Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı." diye konuştu.

Toplam 11 kişinin gözaltına alındığını bildiren Putin, şunları kaydetti:

"Rusya Federal Güvenlik Servisi ve diğer kolluk kuvvetleri, teröristlere ulaşım, silahlarla saklanma yerleri ve mühimmat sağlayan, suç mahallinden uzaklaşmaları için yollarını planlayan, yardımcı olan tüm yerleri tespit etmek ve ortaya çıkarmak için çalışıyor."

"Toplu insan katliamıyla karşılaştık"

Saldırıya ilişkin tüm detayların ortaya çıkarılacağına işaret eden Putin, "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık. Suçlular soğukkanlılıkla ve kasıtlı bir şekilde vatandaşlarımızı, çocuklarımızı yakın mesafeden vurarak öldürdü. Bir zamanlar işgal altındaki topraklarda katliam yapan Naziler gibi, kanlı bir gözdağı eylemi olan 'gösteri infazı' düzenlemeyi planladılar." dedi.

Putin, saldırıya karışan herkesin cezalandırılacağını vurgulayarak, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız. Tekrar ediyorum, Rusya'ya ve halkımıza bu darbeyi, bu zulmü hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız." diye konuştu.

Terörün ne olduğunu bildiklerini ifade eden Putin, teröre karşı diğer ülkelerin işbirliğine de güvendiklerini söyledi.

Teröristlerin insandan sayılamayacağını ve bir ulusa da sahip olmadıklarını belirten Putin, "Gelecekleri de yoktur. Artık ortak görevimiz, cephede savaşan yoldaşlarımız, tüm yurttaşlarımız, tek safta bir arada olmaktır. Öyle olacağına inanıyorum, çünkü hiç kimse ve hiçbir şey bizim birlik ve irademizi, kararlılığımızı ve cesaretimizi, birleşmiş Rusya halkının gücünü sarsamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Rusya'nın daha önce de zor zamanlardan geçtiğini ve her seferinde güçlenerek yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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