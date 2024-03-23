Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ettiklerini belirterek, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız." dedi.
Putin, dün Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda gerçekleşen ve 115 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Saldırıyı "kanlı, barbarca bir terör eylemi" olarak tanımlayan Putin, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini söyledi.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm desteğin verileceğini belirten Putin, "Yakınlarını ve dostlarını kaybeden herkese derin ve samimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sizlerle birlikte tüm ülke, tüm halkımız acı içindedir. 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan ediyorum." dedi.
Putin, Moskova dahil Rusya'nın tüm bölgelerinde terörle mücadeleye yönelik ek tedbirlerin uygulandığını aktararak, "Artık önemli olan bu kanlı katliamın arkasında olanların yeni bir suç işlemesini engellemektir." ifadesini kullandı.
Olaya ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Putin, "Terör saldırısının doğrudan failleri olan, insanları vuran ve öldüren dört kişinin tamamı bulunup gözaltına alındı. Kaçmaya çalıştılar ve Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı." diye konuştu.
Toplam 11 kişinin gözaltına alındığını bildiren Putin, şunları kaydetti:
"Rusya Federal Güvenlik Servisi ve diğer kolluk kuvvetleri, teröristlere ulaşım, silahlarla saklanma yerleri ve mühimmat sağlayan, suç mahallinden uzaklaşmaları için yollarını planlayan, yardımcı olan tüm yerleri tespit etmek ve ortaya çıkarmak için çalışıyor."
"Toplu insan katliamıyla karşılaştık"
Saldırıya ilişkin tüm detayların ortaya çıkarılacağına işaret eden Putin, "Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık. Suçlular soğukkanlılıkla ve kasıtlı bir şekilde vatandaşlarımızı, çocuklarımızı yakın mesafeden vurarak öldürdü. Bir zamanlar işgal altındaki topraklarda katliam yapan Naziler gibi, kanlı bir gözdağı eylemi olan 'gösteri infazı' düzenlemeyi planladılar." dedi.
Putin, saldırıya karışan herkesin cezalandırılacağını vurgulayarak, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız. Tekrar ediyorum, Rusya'ya ve halkımıza bu darbeyi, bu zulmü hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız." diye konuştu.
Terörün ne olduğunu bildiklerini ifade eden Putin, teröre karşı diğer ülkelerin işbirliğine de güvendiklerini söyledi.
Teröristlerin insandan sayılamayacağını ve bir ulusa da sahip olmadıklarını belirten Putin, "Gelecekleri de yoktur. Artık ortak görevimiz, cephede savaşan yoldaşlarımız, tüm yurttaşlarımız, tek safta bir arada olmaktır. Öyle olacağına inanıyorum, çünkü hiç kimse ve hiçbir şey bizim birlik ve irademizi, kararlılığımızı ve cesaretimizi, birleşmiş Rusya halkının gücünü sarsamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Putin, Rusya'nın daha önce de zor zamanlardan geçtiğini ve her seferinde güçlenerek yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Putin, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle 24 Mart'ı ulusal yas günü ilan etti - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya Valiliği'nde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katılarak terör örgütleriyle mücadelede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını belirtti. Yerlikaya ayrıca organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da artarak devam ettiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı hedeflerini ve tarımda yapılan yatırımları anlattı. Yumaklı, su verimliliği konusunda yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti ve suyun tüm sektörler tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şirinköy-Türkmeşen grup köy yolunda mahsur kalan 4 araç, Digor Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yoğun tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kartal Belediyesi Ruhsat İşleri Müdürü Hüseyin Güler, 55 yaşında hayatını kaybetti. Güler'in cenazesi Kartal Cemevi'nde gerçekleşen cenaze töreni sonrası Kartal Belediye binasında yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da bulunan Rusya vatandaşları, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakıp, mum yaktı. Beyoğlu'ndaki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelenler, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Olayı duyan ve Rusya'da yaşayan bir vatandaş ise tüm Rus halkının başının sağ olmasını diledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mart Pazartesi günü Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen Bahar Bayramı Nevruz'u büyük bir coşkuyla kutladı. Nevruz ateşinin yakıldığı, müzik, dans, okçuluk ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği Nevruz kutlamalarında renkli görüntüler oluştu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçiler, Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda toplam 20 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Artistik cimnastikte Alper Öztürk dünya şampiyonu olurken, Sümeyye Uruk da gümüş madalya kazandı. Ritmik cimnastikte ise Selin Naz Özcan 2 altın madalya ve genel tasnifte dünya ikincilik kupası elde etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?